由眾多明星和體育健將組成的《全明星運動會》，節目原本給人陽光正面形象，最近卻陷入霸凌疑雲，退賽的林玉書近日被爆出遭黃隊排擠，許多相關藝人陸續發聲後，《全明星運動會》的官方臉書今(18日)稍早發聲明，表示為喝止目前亂象，製作單位為了呵護眾人努力的心血，決定追述相關人等之民刑事責任，請網友不要再以身試法造謠。

黃隊成員林玉書在本月13日播出的《全明星運動會》第4季中因傷退賽，領隊郭泓志當時在節目中落淚送走對方，未料之後周刊報導，林玉書除了身體上的傷勢，實際上錄影時還處處受到同隊女隊友的排擠、搞小團體，身心俱疲選擇離開，但三立電視澄清：「林玉書因傷無法負荷因此退賽，且黃隊隊員錄影期間互動皆正常。」

《全明星運動會》發表聲明。（圖／翻攝自全明星運動會臉書）

媒體指出，林玉書受傷後，郭泓志為考量到她傷勢，要求暫時不用參加練習，但同隊女隊友卻向郭泓志表示：「林玉書平常也都不參加練習」，至於林玉書起初遭排擠主因，爆料者稱可能是林玉書起初表現太好，讓其他女隊友感到威脅，便開始出現小團體，還有幾位隊友見到林玉書練習就會一哄而散，刻意孤立林玉書。

對此，《全明星運動會》稍早透過臉書回應，該節目的宗旨本來是傳遞社會正向力量、發揚運動精神，但近日頻被傳聞模糊焦點，為了捍衛節目名聲和成員們的努力，決定統一發聲明宣布：「本節目對此等散布不實言論者除予以嚴正譴責外，並將逕行蒐證後，訴追相關人等之民刑事責任，決不寬貸，提醒少部分網友勿放縱自身言論，以身試法，切請自重」。