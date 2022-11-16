日前因傷宣布退賽的《全明星運動會4》黃隊林玉書，今（16日）遭周刊爆料訓練、比賽期間遭到隊友們排擠，針對此事，林玉書下午親自發文，「針對近期關於我的新聞造成大家的困擾我感到很抱歉，在此想先跟各位澄清新聞內容並不屬實」。

林玉書解釋自己一直都是比較慢熱的人，訓練照片、節目片段沒有身影，也是因為剛好離開位置，「過去也努力嘗試想融入團隊，但可能我還需要更加強這部分的自己賽季初開隊內會議的時候的確與其他隊員不太熟稔，但新聞的內容並非黃隊實際的相處狀況，練習參與的情形也不如大家所想像的有排擠的情況，練習沒有拍到我的畫面也是剛好去洗手間或有其他事情暫離」。

林玉書表示一直都很喜歡黃隊這樣熱血衝勁的隊伍，並獻上最誠摯的祝福，「我相信少了我你們一定能更好好發揮實力，拿下更多勝利的獎盃，因為自己各種傷痛而無法繼續完賽我實屬遺憾，相信新補進來的前同事子芯能幫上黃隊；接近賽末，練習的辛苦我想各位都深切體驗了整個賽季，在這裡祝福各位參加的同仁，請好好加油我也會盡快把所有大小傷養好 再回去看看風光的你們，謝謝各位關心」。