員警鳴笛開道送醫，讓原本約15分鐘的路程，縮短為5分鐘。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

「請救救我女兒！」高雄昨日午間39歲朱姓男子突然衝進派出所，著急向警求助，警方立即查看女童傷勢，發現她額頭嚴重撕裂傷，疑似見骨還不停流血，情況相當危急，於是立即派遣巡邏警協助開道送醫，連闖10個紅燈後，順利將女童送醫救治，讓原本15分鐘的路程縮短成5分鐘。事後朱男還親自到派出所，向當時幫忙的員警，表達感激之情。

21日下午1時30分許，朱男將車開在新興分局五福二路派出所前，朱男下車後直衝值班台，並慌張向值班員警表示「2歲女兒額頭流血見骨」，求助員警希望能幫忙開道送醫，員警聽聞後，立即前去觀察車內女童的傷勢，發現女童正在母親的懷抱中大哭，且額頭都是不時冒出鮮血，傷勢相當嚴重。

員警見情況緊急，立即通知巡邏員警協助鳴笛開道，闖了10個紅燈，將女童送至高醫，在員警開道協助下，讓原本約15分鐘的路程，縮短為5分鐘，朱男到達醫院後，與妻子將女兒送往急診室救治，進急診室前，朱男還不忘向協助開道的員警致謝。

據了解，朱男一家在新崛江商圈逛街，不料逛街期間，女兒因腳步未踩穩，失去平衡不慎跌倒，額頭撞到商家前的樓梯邊角，造成女兒額頭撕裂傷，朱男見女兒傷勢嚴重，打算自行開車送醫，但路途中見血流過多，擔心會延誤就醫時間，見路旁有派出所，才會請員警協助開道。

事後，朱男還再次到派出所，向當時值班的員警、協助開道的巡邏員警們，傳遞女兒經醫生治療縫合傷口後，傷勢已無大礙得喜訊，也再次表達感謝，幸虧有員警的幫忙，女兒才能順利救治。