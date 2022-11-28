高雄罹患癌症末期66歲吳姓男子因不想再看醫生，日前例行回診時溜出院外，外頭接送的親屬許久未見人影，向醫院詢問時得知吳男並未就醫，立即報警求助。警方獲報半小時內在附近路段尋獲體力不支、坐在人行道上休息的吳男，吳男起初不願配合，經員警苦勸「家人都很擔心」，才答應回去接受治療，於是員警通知親屬並護送吳男返回就醫。

25日下午，吳男由他34歲姪子開車陪同至高醫就診時，吳男先下車進醫院，並吩咐姪子在醫院外停好車等他看病回來，於是姪子就在外頭等，等了好久，發現都未見吳男身影，於是進醫院詢問門診醫生時，發現吳男並未看病，姪子見吳男行蹤不明，立即報警求助。

三民第一分局十全派出所於25日15時獲報，經調閱醫院監視器，發現吳男從另外一個出口走出院外，立即到附近路段展開協尋，所幸半小時內在自由一路上人行道將他平安尋獲。

據了解，吳男因罹患癌症末期，平常皆由家人開車陪同定期至高醫癌症中心回診，但他因疾病折磨導致心情低落，認為看醫生已無意義，不想看診也未告知在外等候的姪子，便自行離開醫院想步行回家，不料僅步行數十分鐘後，吳男就感覺到全身無力，只好倚靠在人行道旁的變電箱休息。

員警找到吳男時，起初他不願配合提供年籍資料，經員警耐心苦勸「不要讓家人擔心啦！」他才點頭致歉，經員警確認是遭通報協尋的吳男後，立即連繫姪子接回，還貼心地替他將鬆脫的褲子重新穿好，姪子到場頻頻感謝員警幫忙，並將他載返醫院就診。