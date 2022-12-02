烏日警分局員警化身「大力士」，將卓翁的電動車推了2公里推回派出所，避免造成交通阻塞及影響行車安全。（烏日警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中清水區86歲卓姓老翁日前騎乘電動代步車欲外出理髮，不料卻騎錯方向，騎到9公里遠外的龍井區，更因電動代步車電力耗盡，受困在台灣大道六段慢車道中，幸烏日警分局員警透過卓翁身上的身分證順利聯絡其家屬，員警更化身「大力士」將卓翁的電動車推回派出所。

台中市警察局烏日分局犁份派出所警員梁晉委、楊宴承日前執行巡邏勤務時發現卓翁受困於台灣大道六段慢車道中，動彈不得，由於當時為下班尖峰時段，車流量相當多，卓翁在車陣中相當慌張，員警上前予以安撫情緒外，先使出「洪荒之力」協助將電動代步車推至路邊安全處所。

起初面對員警提問，卓翁無法順利表達身分，口中頻頻說著「要回家」，經員警耐心安撫詢問，卓翁忽然默默拿出身分證，才讓員警順利找到家屬；而員警楊宴承再次化身「大力士」使出渾身解數，將卓翁的電動車推了2公里推回派出所，避免造成交通阻塞及影響行車安全。

卓翁家屬表示，卓翁經常一人騎乘電動代步車出門，從未迷路，這天竟然迷途，還騎到9公里外的龍井區，嚇了一跳，幸好有員警的熱心幫忙，卓翁才能順利平安回家，頻頻向員警道謝

烏日警分局呼籲，家中如有長者應多加注意動態，盡可能由家屬在旁照顧，別讓他們獨自外出騎乘電動代步車增加危險。如發覺親屬行蹤不知去向，即可向警方報案協尋，並請記得攜帶親人最近的生活照片及告知警方失蹤人當時之穿著、肢體特徵、慣用語言、攜帶物品等等特徵，讓警方協助找回家的路。