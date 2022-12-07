桃園市大興西路三段上國道2號匝道前道路今（7）早發生一名男子嚴重酒醉後，竟跑到路中間不斷揮手攔車，大貨車、轎車紛紛被攔下後趕緊躲開。（翻攝畫面）

桃園大興西路三段國道2號匝道前道路今（7）早發生一名男子嚴重酒醉後，竟跑到路中不斷揮手攔車，大貨車、轎車紛紛被攔下急煞後趕緊躲開，男子還堅持站在路中攔車，造成交通大亂，危險影片曝光；警方事後將人帶到一旁，男子連在哪裡喝、跟誰喝酒都不知道，警方將依法開罰。

男子鬧事影片曝光，只見他在馬路中央突然招手攔下一輛大貨車，貨車駕駛傻眼停在路中，接著又示意男子躲開，才繼續往前開，男子則繼續伸手試圖攔下每一輛行經的車輛，其中一輛灰色轎車被攔下，男子上前摸了車頭後又走到副駕駛座，車主則直接開走，男子最後仍不死心站在路中，其他車輛都紛紛閃避。

桃園市大興西路三段上國道2號匝道前道路今（7）早發生一名男子嚴重酒醉後，竟跑到路中間不斷揮手攔車，大貨車、轎車紛紛被攔下後趕緊躲開。（翻攝畫面）

桃園分局中正派出所員警今早在巡邏時，發現大興西路三段車流回堵，沿路巡查，原來有一名23歲何姓男子酒醉意識不清，在路上亂攔車。員警立即上前制止，將他帶離車道，但男子因嚴重酒醉，在那裡跟何人飲酒都忘記了，還情緒躁動想跑到路上攔車搭便車回家，員警將他拉到路旁安全處進行保護管束。

警方認定男子的行為已影響交通秩序，涉違反交通管理處罰條例第78條1項4款規定，將依法舉發，可處500元罰鍰。