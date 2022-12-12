警方起出改造手槍、毒品等證物。（翻攝照片／李京昇苗栗)

苗栗縣警察局刑事警察大隊近日獲悉有販毒集團透過網路，販售各式新興毒品，警方掌握該集團的范姓男子等人以販毒維生，日前將范嫌與另名未成年少年逮捕到案。全案詢後12日將范嫌等2人依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦。

根據警方調查，21歲范姓男子等人共組販毒集團，販毒足跡遍及中部各地區，並透過網路社群販售各式新興毒品咖啡包。

苗栗警方掌握情資後，報請苗栗地檢署檢察官蕭慶賢指揮偵辦，經專案小組前往頭份市地區跟監、蒐證，發現范嫌所使用作案車輛後開始攔查。

追捕過程中范嫌欲躲避查緝，企圖猛踩油門衝撞警方車輛，員警立即強力執法，破窗喝令范嫌跟另名未成年少年下車，將其逮捕。

經查范嫌車上，有毒品彩虹菸13包、咖啡包46包、鎮暴槍1把、空氣槍1把、改造火藥式手槍3把及子彈17發等證物，全案訊後將范嫌等人送辦