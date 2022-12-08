7旬老嫗拒洗腎，寒風中徒步5公里迷途，員警暖心送返家。

台中市清水區78歲林姓老嫗，因怕痛不想去洗腎，清晨從家中推著四輪助行車出門想要到台南去找親戚；因行動不便沿路走走停停，徒步走5公里，直到體力不支迷失方向，才向路過民眾求援。大秀派出所員警獲報後，員警擔心老嫗身體會有不適，經員警耐心安撫，決定將老嫗送返家。

清水警分局大秀派出所巡佐吳嘉豐、警員吳芓瑩，6日上午9時許，接獲民眾報案稱，清水區港埠路三段與大勇路口有一名迷失阿嬤需要協助。警方抵達現場詢問發現，78歲的林姓老嫗隻身一人推著四輪助行車，徒步離家約5公里之遠。

林姓老嫗說，她上午5時許因怕痛不想去洗腎，從家中推著四輪助行車出門想要到台南去找親戚，因行動不便沿路走走停停、走累了就坐在助行車椅子上休息，直到9時許因體力不支、迷失方向才向路過民眾求援。老嫗口中不斷呢喃家裡現在沒人、洗腎身體不適等，經員警耐心安撫，老嫗情緒穩定下來才同意由員警帶回家。

大秀派出所長何易軒肯定員警對於處理迷失老人的同理心，並呼籲民眾家中長者應避免獨自外出，稍有不慎容易發生危險，家人應多加關懷、照顧。如發現家中有年老長輩外出許久未歸，請立即撥打110請警方給予協助。