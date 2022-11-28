蘇姓男子靠電子舞弊考進中油擔任煉油技術員，遭人檢舉，高層脅迫利誘他當污點證人，聲稱只要供出共犯，就可安排至子公司任職，但蘇男事後仍被解僱，怒告公司。高雄高分院更2審認為中油違反誠信原則，判蘇男勝訴、保住工作，可上訴。

2015年11月蘇男參加中油舉辦僱用人員甄試，獲錄取擔任煉油技術員，2016年9月起成為編制內正式員工。沒多久，中油的政風單位接獲檢舉，指證蘇男作弊。

2017年5月某日，蘇男遭政風人員約談，以威脅利誘的方式取得他非任意性自白，還要求配合總公司進行調查。2017年8月，中油依勞基法解雇蘇男。

蘇男強調，當時董事長洪姓秘書及袁姓政風人員告訴他，中油底下還有許多子公司，只要他願意轉汙點證人、供出其他作弊人員，中油就能協助他轉職、保住工作。他不疑有他，才簽下自白書、承認作弊，還供出另外2名作弊考進中油的同事。

中油表示，公司組織龐大，為保障員工工作權，政風單位調查後將正式調查結果及懲處建議呈報董事長，依勞基法規定予以解僱蘇男，並無不妥。

一審判蘇男保住工作，上訴至二審翻盤，認為中油解雇有理，更一審也維持二審見解。

不過高雄高分院更2審認為，中油董事長洪姓秘書、政風處袁姓組長2人均為公司核心人士，明知考試舞弊應予以解聘，卻以保障工作為條件，利誘蘇男當污點證人，事後卻不認帳，違反誠信原則，再度逆轉、判決中油敗訴，蘇男保住工作，全案仍可上訴。