奇美醫學中心說明｢醫用引流管固定減壓裝置」的重要性。(曹婷婷攝)

奇美醫學中心護理部手術專責護理小組長顧正婷說，「醫用引流管固定減壓裝置」具皮膚防護及管路固定功能，能有效改善醫療器材相關性壓力性損傷發生率。(曹婷婷攝)

病人手術過程往往因使用醫療相關器材導致壓力性損傷，奇美醫學中心統計去年至2022年6月住院病人共993件壓力性損傷個案，其中醫療器材相關性壓力性損傷個案339件，占約34.1％。奇美醫學中心手術團隊今年7月研發｢醫用引流管固定減壓裝置」並全面使用，迄無病人產生醫療器材相關性壓力性損傷。

奇美醫學中心護理部手術專責護理小組長顧正婷指出，幾乎每位病人都至少需要一種醫療器材進行診斷或治療，由於醫用材質較硬，加上設備裝置大小也會造成皮膚壓力，病人常面臨壓力性損傷風險。

尤其，手術病人因麻醉關係，加上手術過程使用多項醫療器材，更容易產生術中壓力性損傷，若未及時治療，不僅延長病人住院天數、增添感染機率，也增加護理人員工作的複雜性與醫療成本。

奇美醫學中心手術團隊7月創新研發｢醫用引流管固定減壓裝置」，榮獲2022年綠點子國際發明暨設計競賽發明類社會組金牌，已取得專利，也通過醫療器材許可。顧正婷說，｢醫用引流管固定減壓裝置」適用各種外科管路，可將管路固定於皮膚而不發生移位，還有預防皮膚損傷效果。

她說，以往手術傳統作法是將剪成「工字型」的宜拉膠，將鼻胃管黏貼於鼻頭，但卸除時對皮膚易有損傷，｢醫用引流管固定減壓裝置」除可重複使用，還具備「三易一不」特性，包括易操作、易移除、易清潔、不傷害皮膚，除在手術室使用，只要有管路固定及皮膚照護需求者都可使用，能有效改善醫療器材相關性壓力性損傷發生率，對照護者助益非常大。