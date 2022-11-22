【全程影音】再槓汪小菲媽！張蘭指控「收錢」替大S辦事 葛斯齊現身反駁吐「實情」

汪小菲因不滿前妻大S（徐熙媛）追討500萬元的生活費，昨（21日）發聲明並在微博連發20多篇文，表示不願再支付電費，其母張蘭則是在直播中怒控葛斯齊收了大S的錢，才會爆料汪小菲；對此，葛斯齊今（22日）突召開記者會，直言「從頭到尾沒有人給我錢，過去想拿錢解決的、透過關係人就是只有汪小菲」，並證實當初2人離婚就是因為汪小菲有婚外情。

他不滿遭到張蘭的不實指控，怒嗆「張蘭真的太過分了，你家電費不關我的事，但你扯我說我收大S錢、抹黑汪小菲，你拿出證據，我就認」；他也提到過去汪小菲曾2次對他提出告訴，律師也曾打電話跟他私聊，「我跟汪小菲私下聯絡就是今年8月官司的事，他沒有承認也沒有道歉，然後8月10日就收到撤告函」。

他也說汪小菲就是放羊的小孩，不認為他今天飛抵臺灣是單純為了看小孩，「就我對他的認知，他當放羊小孩機率比較大，過去他已經不是第一次告訴我要來，8、9月都有說要來，都說要看小孩，事實上我認為只是想處理飯店財務等事」。

對於張蘭昨在直播裡，質疑大S早在婚姻階段就與具俊曄聯繫，且讓汪小菲戴綠帽一事，葛斯齊無奈表示「成年人交朋友都是正常的，如果你真的覺得大S婚內出軌，你去年11月離婚時就要主動爆料啊，反倒是你汪小菲一直否認，事後也沒有道歉，還推說是酒後失態。」

對於汪小菲表示今天要飛來台灣一事，葛斯齊笑問：「昨天有沒有喝酒？如果他今天沒來，表示他昨天八成又喝酒了」。

葛斯齊昨在臉書表示「張大媽一天到晚說我收大S錢、編故事，那好，我這幾小時就把事實證據整理好，給你／妳臉不要臉！2022年底前我一定直播全盤托出」，接下來將爆哪些料？葛斯齊說：「過去我不是說還有幾張照片嗎？我就一五一十都拿出來給大家看，也告訴大家他有很多很多不可告人的內幕」，同時他也再嗆：「張蘭、汪小菲一直想知道照片誰拍的、爆料者是誰，那我就一次告訴你們」。

至於汪小菲昨天將怒火燒到小S（徐熙娣）、許雅鈞，葛斯齊也嘆「小Ｓ跟許雅鈞怎麼樣，至少他有把家裡顧好，人家老婆死不離婚你能如何，大Ｓ從頭到尾有說過你什麼嗎？你上個月還謝謝具俊曄照顧家人，不到一個月就變了，你（汪小菲）不覺得你轉折太大、太情緒化」，他也質疑張蘭之所以會懷疑大S，都是因為聽了汪小菲的造謠。

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