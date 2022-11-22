大S近日爆出因為汪小菲沒履行離婚協議，按時支付生活費，告上法院追討，卻引來汪小菲的不滿，爆走在微博發文數落前妻的不是，還波及到小S夫妻及其他親友，對此，大S也發出聲明，呼籲雙方好聚好散，而今(22日)張蘭也發表10聲明，重砲抨擊前媳婦大S，正式撕破臉。

大S昨針對汪小菲和張蘭公開謾罵的言論，發出聲明表示「從認識汪小菲第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心；對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬。」她坦言離婚原因是為了汪小菲和他父母著想，提出兩方緣分已盡，希望能好聚好散。

之外，大S提到雙方離婚時，曾保證此生不出惡言，強調自己「說到做到」，大S也希望汪小菲別封鎖她，讓她沒能第一時間提醒他勿情緒發言而觸法，也希望透過聲明停止紛爭。

張蘭發10聲明指控大S。(圖／取自張蘭俏江南創始人微博)

張蘭坦言為了孩子而戰。(圖／取自張蘭俏江南創始人微博)

對此，張蘭今針對大S聲明，做出10點回應，包括大S所稱的尊重都是說笑，「事實上，在婚姻中、離婚協議過程中，她是如何的侮辱、用言語貶損我」，但張蘭一直忍著，對外都誇她好。

而大S離婚後沒口出惡言也不是真的，她離婚後仍一直要挾汪小菲、把非法取得的訊息交給別人，藉著各種理由加碼討錢，「小菲痛苦得不得了，這些惡毒恐嚇的訊息都有留存，她裝不來的。」

張蘭也指控大S早就想和具俊曄結婚，在大陸離婚程序沒完成之前就結，認為她根本欺騙自己的兒子，「要裝作純潔聖女，實際上不是那回事，信誓旦旦說愛過小菲不會愛別人，也不會再婚，只想專心扶養孩子，小菲回來告訴我，所以他毅然決然把律師加的再婚不付贍養費條款給刪了」。

她也澄清汪小菲不但付足了生活費，還多付了500多萬，「她都和另外一個男人成立一個家了，就不要繼續列一個家用生活費、電費名目，讓這個男人抬不起頭來，我打心瞧不起」。