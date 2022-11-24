汪小菲和大S因男方未付贍養費問題鬧上法院，未料，汪小菲昨(23日)態度放軟發文求和，並稱會感謝大S，但不久又秒刪文，隨後，大S也發6點聲明，更向汪小菲喊話：「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜」，豈知，連張蘭都加入戰局，在微博發10點聲明反擊，不過第6點似乎暗指雙方手中都握有未爆彈未揭發，掀起網友議論。

大S昨(23日)透過社群網站發出6點聲明，她先是澄清與小S並無吸毒，接著強調由於未經營好婚姻，才會選擇主動退出，但念在舊情還是希望前夫汪小菲過得好，至於被暗指婚內讓汪小菲戴綠帽，她強調維持或斬斷十年婚姻很難，但自己「沒力氣也懶得出軌」，接著喊話汪小菲：「一人做事一人當，啥事衝我來，勿殃及無辜」。

張蘭自爆「大S手握汪小菲不利數據」，讓網友笑稱根本是豬隊友。(圖／摘自張蘭俏江南創始人微博）

隨後，張蘭針對前媳婦大S聲明為汪小菲提出10點反擊，針對不會口出惡言一事，就直接挑明「那麼先前的諸多威脅、惡毒、涉及恐嚇的苛言酷語，我願意相信不是您的本意，或只是在精神狀況有問題時所為」，接著第6點聲明提到：「本人也希望您果然能說到做到，將曾經以不利手段搜集到的、侵害本人（意指汪小菲）隱私的所有不利數據，以及已經散布轉給令妹及其他人的數據，都能夠信守妳的承諾，將之全部刪除銷毀，以維誠信。本人（意指汪小菲）也自當刪除相應的信息」，似乎暗指有外界不知道的真相。但最後仍強調「希望事情如聲明所說，到此為止」。

對此，網友紛紛留言：「完完全全詮釋豬隊友三個字」、「沒離婚不甘你的事，離婚了更不甘你的事」、「所以真的有證據在大S身上，為什麼這位媽媽一直自爆」、「原來還有更不利的證據還沒公開」、「真的挖洞自己跳」。