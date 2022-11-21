《全明星運動會》開播以來收視屢創新，不過黃隊林玉書傳出因傷退賽後，卻被周刊爆料實情並非如此，而是遭隊友們排擠，對象據悉是劉心語、壯壯及鄭靚歆，雖然林玉書發文否認，風波仍無法平息，而被爆料是霸凌元凶的劉心語，沉默多日後也發文吐露心聲。

《全明星運動會》傳出霸凌風波後，被指出是罪魁禍首的劉心語、壯壯及鄭靚歆，社群慘遭網友留言灌爆，身為領隊的郭泓志也發文護航隊員，先是發聲駁斥排擠說，還幽默表示：「我想我除了排便比較不順暢以外，排擠是不可能發生的」，但隨後發文「週末在家看電影，請問有自導自演的影片推薦嗎？」讓網友認為這種影射言論大可不必，至於壯壯近日分享「聽過最有意義的故事」，也遭質疑「含沙射影」，短時間內風波似乎難以平息。

劉心語沉默多日後，昨（20日）首次發文吐露心聲：「身上再多的傷我都無所謂，可是不能誤會我，我會很難過！相信我的請留下，我會負責並好好珍惜的」，接著還不忘提醒所有人：「今晚一起看熱血播出，全明星運動會」，心情似乎已經平復許多。

《全明星運動會》陷入霸凌疑雲，為了喝止亂象並捍衛節目名聲及成員的努力，發聲明宣布：「本節目對此等散布不實言論者除予以嚴正譴責外，並將逕行蒐證後，訴追相關人等之民刑事責任，決不寬貸，提醒少部分網友勿放縱自身言論，以身試法，切請自重」。