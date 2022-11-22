汪小菲昨(21)日被週刊爆料未履行離婚協議，積欠逾500萬元生活費，讓大S直接向法院提告聲請強制執行獲准，引來汪小菲在微博痛罵「窩囊廢」，還踢爆大S所住的4億豪宅是他買的，大S則透過律師發出聲明，保證此生不出惡言，並警告汪小菲情緒發言不要觸法，使賴芳玉律師名字又浮上檯面，讓賈永婕、郁方都讚嘆大S聲明。

對此，去年負責幫大S操盤離婚事宜的正是知名婦權大律師賴芳玉，所以在大S聲明中才會看到她的名字，使星友賈永婕、郁方、李明依、唐安麒、星座專家艾菲爾等人都發聲力挺，其中郁方更表示：「這聲明我覺得是我們最好的表率。」而賴芳玉的事跡再被翻出，她十分擅長家事法，擁有28年律師執業經驗，過去經手多起轟動的藝人離婚官司，像是張清芳、黃嘉千、福原愛、賈靜雯、何茹芸等人皆受過她的協助，其中在張清芳的案件中，還獲得16億贍養費，讓她一戰成名。

大S在知名律師賴芳玉協助下發出大氣聲明。(圖/大S 臉書)

由於大S和汪小菲婚前的各自財力都很雄厚，分開時的財產切割勢必涉及廣泛，然而，由於汪小菲和大S離婚時，兩人已協商簽字離婚，且經過法官審核，筆錄效力等同於判決，不管任一方違背文件內容，另一方得以向法院申請強制執行。

如今汪小菲不滿支付家用和電費，並放話要來台灣找人，然而此項離婚協議約束力極高，若想反悔也沒有用，大S只要拿出協議就能查封汪小菲的財產抵債，雖然汪小菲還能提出再議，但翻盤的可能性極低，汪小菲恐怕只能吃癟了。