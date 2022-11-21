女星大S（徐熙媛）近日因前夫汪小菲不想履行離婚協議，從3月開始積欠5百萬的生活費用，向法院聲請強制執行，法院已核發扣押命令，汪小菲則在微博上發多條貼文大罵大S一家，汪小菲母親張蘭則在直播中指狗仔葛斯齊收了大S的錢爆料汪小菲，然而，大S發聲明回應被誇做事體面，被汪小菲反嗆：「別來這套了，妳要真體面，天天就當老好人？」

大S今（21）日火速發表聲明，強調：「從認識汪小菲第一秒至今，從來没有傷害過他的身、心；對汪爸爸和張蘭女士也發自內心尊敬。至於離婚原因，我為了小菲及其父母著想，主動提出兩方緣分已盡，好聚好散作為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。其餘種種皆由小菲和我雙方同意，並具法律效力的法院調解書為證，我一概遵從。」

汪小菲諷大S體面。（圖／微博）

汪小菲稱要不是大S提告，他都忘了有大S。（圖／微博）

大S這份聲明展現高EQ，沒有惡言相向，讓不少網友大誇她高情商、做事體面，未料汪小菲看到後直嗆：「別來這套了，妳要真體面，天天就當老好人？需要我替妳和妳媽說嗎？」、「好嘞，妳可會說了，要不是妳告我，我都把妳忘了」，讓網友紛紛留言：「哥，你的文字還愛她，不會被罰款1000萬吧」、「那你就去臺北搶回床墊子唄，網友都支持你啊」、「思聰罵、建州打，大S始終不理他 。 雨綺扇、穎穎嫌，還給光頭交水電。罵熙娣、罵春梅、思諾思不結廣告費。搬床墊，明天臺北市相見！」。