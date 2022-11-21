汪小菲今（21）日遭媒體爆料，於3月份大S與具俊曄宣布結婚後，便沒再履行離婚協議上支付大S生活相關的費用，積欠超過500萬元，大S決定向法院聲請強制執行，而法院也已核發扣押命令。對此，汪小菲在微博爆氣公開去年到今年1整年超過4000萬的支出明細，更怒嗆大S「他們結婚了，我他媽的不想再給這個家付電費了！」沒想到這樣還不夠，汪小菲的媽媽張蘭也加入戰局，除了開直播直言「爆出來她真的粉身碎骨」還用微信留言痛罵徐媽媽，而徐媽媽也出面回應了。

汪小菲稍早於微博上公開去年11月至今年11月所支出的明細，怒嗆「那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費」立即在網路上掀起話題。

但沒想到，汪小菲的媽媽張蘭隨後也在抖音上開直播，被問到此事她也直言「別把我逼急了，爆出來她就是真的粉身碎骨了，看看她到底是一個什麼貨色！」強調自己跟兒子汪小菲行得正、也沒做錯事，不怕被攻擊，下一秒又開嗆「人雖然什麼話，都沒說話，但你想想是誰給媒體這些材料，家醜不可外揚，多狠啊！你看這人」，暗指的對象引起外界熱議。

而根據《壹蘋新聞網》報導，S媽稍早接受媒體採訪時透露，生活費及房貸是當初離婚協議時就說好的，但2個保母加1個管家，3人每個月超過15萬元的費用，都是大S支付的。另外，S媽也提到汪小菲的媽媽張蘭稍早有致電給她，當時的她還正在睡覺，點開微信的語音留言才知道張蘭怒罵他們全家近半個小時，「她罵髒話是小事，但她罵的話已經是人身攻擊。」S媽雖沒有公開對話內容，但也坦言聽完後血壓飆高、心臟都快停止了。