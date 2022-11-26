今(11)日是九合一選舉投票日，新北淡水有名顏姓男子今日前往第137號投開票所（油車市民活動中心）投票時，發現「新北市議員選舉票某候選人圈選欄」疑遭圈選痕跡，因此向選務人員反映欲換新的，但選務人員認為顏男已經領票進投票所遮屏，因此拒絕更換新的選票，顏男一氣之下向淡水警方提告違反選罷法。

據了解，這名68歲的顏姓男子當時領選票後進投票所遮屏準備圈選，但他發現「新北市議員選舉票某候選人圈選欄」有疑似遭到圈選痕跡，因此又折返向選務人員反映，但對方認為顏男已進入遮屏區，無法確認是自己所為還是領到就這樣，因此無法替他更換新的選票。

但這回應讓顏男無法接受，憤而拒絕投票，並認為這名選務人員疑似舞弊作票，離開投票所後便向淡水警方報警提出違反選罷法告訴，警方已依規定受理，之後會擇日通知相關選務人員製作警詢筆錄。

新北市選委會副總幹事黃堯章表示，這起事件是因為選民在領票時當下未反映選票有問題，結果在圈票時發現選票有髒汙，擔心會變成無效票，才向選務人員反映要換新的選票，但他已進投票所遮屏，無法確定髒汙如何產生，因此無法更換新的選票。

他強調，選民領票時務必檢查選票，若是發現有髒汙應立即與選務人員反映，雙方確認無誤後才可更換新的選票。