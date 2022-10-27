台中92歲陳翁日前下午出門看診，診後又至超商購物，欲牽車回家時卻發現電動代步車不見，焦急的走在路上尋找。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

台中92歲陳姓老翁日前下午出門看診，診後又至超商購物，欲牽車回家時卻發現電動代步車不見，焦急的走在路上尋找，民眾見陳翁步履蹣跚、神情焦急，熱心報警尋求警方協助，警方獲報後，載著陳翁沿路找尋，成功於下個路口找回。

霧峰警分局成功派出所警員施銘展、蔡淳宇日前下午5時30分執行巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱有1名老人步履蹣跚、眼神著急，擔心老人家有事急需警方協助處理，警方獲報後立即到場處理。據了解，陳翁年約92歲，日前騎乘電動代步車至大里區仁化路上的診所看診，後又至成功路超商買飲品，買完東西要牽車回家時卻發現電動代步車不見了。

施員依照經驗判斷，陳翁所述的電動代步車顏色為藍色較特殊，且有將鑰匙帶在身上，也許是一時忘記停放位置，向陳姓老人詢問診所地址，並前往診所附近尋找，但未發現該電動代步車。由於陳翁行動不便，警方推測陳翁不會走太遠的路，便開著巡邏車載陳翁沿成功路回頭慢慢尋找，開到下個路口附近時，陳翁就發現了他的藍色電動車，頓時眉開眼笑，向警方不停道謝。

警方表示，陳翁先將電動代步車停在成功二路路口附近，再以步行方式前往超商，結果購物後忘記車輛停放位置，才會發生此烏龍；陳翁看到失而復得的電動代步車則開心的向警方表示，相當感謝警方協尋，同時大讚警方的耐心及親民的服務態度。

霧峰警分局分局長李建興提醒民眾，停車時可以使用手機拍下停車附近的建築物或是任何特殊的路標，以免忘記停車位置，而真的忘記車輛停放位置時，則可沿著走過的路尋找；若有失竊或任何需要，則可撥打110請警方到場協助。