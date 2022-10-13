隱形眼鏡輕薄舒適，許多人戴上後都會有忘記取下的經驗，但美國一名女子相當誇張，經常在忘記拔除的情況下又戴上新的，導致眼睛累積了23片隱形眼鏡，當眼科醫師協助取出後已經全部變成綠色，看起來十分嚇人。

綜合外媒報導，加州眼科醫師柯提法（Katerina Kurteeva）近日在社群網站PO出一起離譜個案，一名女患者因為眼睛不適前來看診，結果卻發現她的眼中有好幾片隱形眼鏡，一問之下才知道她在睡前老是忘記摘除隱形眼鏡，隔天又戴上新的，而這些隱形眼鏡在她的眼睛裡放了快一個月，不只顏色變成綠色，還全都黏在一起。

根據影片可見，這些隱形眼鏡堆積在女子的眼瞼處，且她的眼白滿是血絲，柯提法先使用棉棒將隱形眼鏡推出眼睛，接著再用精密器械和鑷子將隱形眼鏡分開。柯提法忍不住提醒所有觀眾，千萬不要沒拔隱形眼鏡就直接睡覺。

影片曝光後網友全看傻眼，紛紛留言直呼「23天忘記拔真的很誇張」、「我真的再也不敢忘記拔了」、「看得我眼睛好痛」、「這樣還沒瞎真是太幸運了」；不過也有人擔心女患者似乎因為上了年紀，所以記憶力出現問題，認為她應該進行相關檢查。