知名YouTuber白癡公主自開設影音頻道後，便以無厘頭的風格深受大批網友喜愛，而私底下經常透過社群媒體與粉絲分享生活的她，昨（12）日晚間突然PO出一段隱形眼鏡卡在眼睛裡的驚悚影片，讓粉絲們全嚇壞。

白癡公主昨日晚間突然PO文詢問網友「所以你有找到嗎？」並附上一段影片。影片中，只見她用手撐開眼皮，眼白上滿是血絲，還能依稀看到破碎的隱形眼鏡卡在眼球中拿出不來，後來才知道原來白癡公主平時都戴著軟式隱形眼鏡，不料它卻破在眼睛，白癡公主只好趕緊取出，卻只能拿出一半，另一半還在眼球中，就連滴生理食鹽水也沒用，讓她眼睛相當不適才會佈滿血絲。

而剛開始不少網友還以為又是什麼搞笑影片，沒想到卻是真的，紛紛表示「還以為是特效，嚇死了」、「太大了吧」、「怕爆」、「我看到了！！好想穿過螢幕拔出來」、「恐怖死」；也有不少網友提供建議「大量滴食鹽水然後眼球轉，或是一直按上眼皮就會掉出來了，我也跑進去過好幾次」、「往上翻白眼再翻下來就會下來了」、「它呈斜度了，影片有看到，盡快拿下來比較好喔，不然會刮傷眼球」、「拿出來了嗎？那個真的超級痛⋯不行的話要趕快去急診請醫師幫忙耶」、「趕快去找醫生！我之前也是破掉找不到，我滴藥水又是擠又是揉，最後直接去認識的眼鏡行幫忙。另外，好適合演鬼片」意外引發話題。