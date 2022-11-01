一名駕駛竟開上國道後，在匝道最後一段突然180度大迴轉，再次開下匝道，但卻是逆向行駛。（翻攝自「爆料公社」）

網路上流傳一段國道駕駛離譜影片，一名駕駛竟開上國道後，在匝道最後突然180度大迴轉，再次開下匝道逆向行駛，網友則用神曲《可不可以放進去一下下》比喻，笑說「他只是想上去一下下」，也有人說「駕照（特大號雞腿）忘記帶了，趕快調頭回家拿」、「我又進來了，我又出去了」。

臉書「爆料公社」日前分享一段影片，一輛轎車行駛在國道上，突然右方匝道口出現另一輛轎車開上道路後，又突然「大迴轉」180度，接著又直接逆向「往回開」下匝道，影片被後方駕駛的行車紀錄器拍下，臉書貼文則笑說「開上匝道，然後，三寶他又開下去了」。

不少網友紛紛用爆紅夯曲《可不可以放進去一下下》形容，留言「可不可以讓我上來一下下就好」、「只是想進來一下下」、「他只是想上去一點點」，也有人說「餓了，他只是突然想回家拿雞腿」、「他只是想上來看看，國道路況怎麼樣，然後就走了」、「我又進來了，我又出去了，怎樣」、「到此一遊」、「駕照（特大號雞腿）忘記帶了，趕快調頭回家拿」、「這些三寶是玩GTA玩到忘記登出遊戲嗎」。

根據道路交通管理處罰條例規定，駕駛非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新臺幣六千元以上二萬四千元以下罰鍰，若肇事者則吊銷其駕駛執照。