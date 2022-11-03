羅姓女子走在路邊遭轎車從後方猛撞，當場失去意識倒地，轎車駕駛42歲簡姓男子下車查看後，見對方昏迷不起，竟直接抬起女子拖到一旁屋簷下。（翻攝自臉書「爆料公社」）

新北市三重1日發生酒駕車禍，一名26歲羅姓女子走在路邊遭轎車從後方猛撞，當場失去意識倒地，轎車駕駛42歲簡姓男子下車查看後，見對方昏迷不起，竟直接抬起女子拖到一旁屋簷下，警方事後到場發現簡男酒測值達0.32毫克，影片曝光，網友怒批移動傷者根本二次傷害，羅女至今仍未恢復意識。

有網友在臉書「爆料公社」分享影片，當時羅姓女子走在路邊突遭後方一輛休旅車撞上，當場失去意識倒地，駕駛簡男下車查看後，發現對方已昏迷無法起身後，架起對方腋下並拖到一旁屋簷下；原PO怒罵「先不管怎麼發生的，不應該這樣搬動傷者。吧！萬一傷頸椎或接骨，這樣搬動到不就二次傷害了」。

羅姓女子走在路邊遭轎車從後方猛撞，當場失去意識倒地，轎車駕駛42歲簡姓男子下車查看後，見對方昏迷不起，竟直接抬起女子拖到一旁屋簷下。（翻攝自臉書「爆料公社」）

三重警方表示，簡姓男子當天駕駛自小客沿中興北街往幸福東路方向行駛，行經上述地點疑似未注意車前狀況追撞行人羅女，導致對方重傷昏迷，警方到場發現簡男酒測值達0.32毫克，簡男供稱前晚在家飲酒，隔日中午還在宿醉就開車出門，目前依公共危險酒駕肇事、過失傷害案件移送偵辦。

其他網友留言「這樣也能撞到，都走這麼進去了，還『順便』移動傷害者破壞現場」、「太誇張了！酒駕沒有立即叫救護車還移動傷者」、「這麼快就下車，肯定沒有繫安全帶」、「傷者都不動了還硬要搬動，沒有常識到智障程度，這一定要告死他，告到他不敢再開車」。

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