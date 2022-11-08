花蓮縣警局持續強化取締酒駕量能，將在經常飲酒之處、時段，以定點或機動方式稽查，遏阻酒駕行為與不法事件發生。（花蓮縣警局提供／羅亦晽花蓮傳真）

隨節氣立冬到來，不少民眾會食用麻油雞、薑母鴨等含大量酒類的驅寒進補食品，花蓮縣警局表示，雖然國人近年已逐漸建立喝酒不開車觀念，為防患未然，將持續強化取締酒駕量能，並在經常飲酒之處、時段，以定點或機動方式稽查，遏阻酒駕行為與不法事件發生。

縣警局統計，縣內今年1月至10月31日止，共取締酒駕2284件，其中移送公共危險罪有946件，酒駕交通事故則有158件，較去年同期發生166件減少8件，顯見仍有民眾抱存僥倖心態，酒後駕車危害道路安全。

因此，花蓮警方將持續規畫取締酒駕專案，及不定期執行取締酒駕大執法，針對經常飲酒地點，包含飲宴場所、KTV、卡拉OK、夜店等處，酒駕事故地點及易發生酒駕時段、路段等，採機動巡邏攔檢與定點路檢稽查交替方式，防止民眾規避警方設置的路檢點。

此外，縣警局亦請各分局利用各種勤務、公眾集會，協調網路社群媒體，持續執行防制酒後駕車交通安全宣導，並主動到轄內餐廳、小吃店等處，請業者協助在門口、櫃檯宣導「喝酒勿開車」，鼓勵民眾多利用計程車車行提供的「指定駕駛」、「代客叫計程車」及「代客開車」等服務返家，避免酒後駕車造成憾事。

警察局表示，民眾如品嚐含酒精料理及酒品，因每人體質代謝速率不同，需充足休息才能將酒精代謝完全，並安全駕駛車輛，呼籲切勿心存僥倖或以身試法。

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