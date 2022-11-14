桃園市議員詹江村日前踢爆桃園總圖為「史上最大違建」，市政府說不知道承包商，違章將電影院二樓三樓，改為美食街。但他手上的公文明明顯示承包商曾經出公文，希望桃園市政府同意使用瓦斯明火。媒體人謝寒冰14日在《大新聞大爆卦》節目指出，桃園市長鄭文燦當初開記者會時，就告訴大家說裡面會有美食街、有電影院，桃園市府扯廠商擅自修改都是硬凹，且建築物可能已經變成危樓了，需要整個徹底重新檢查。

「我覺得桃園市政府也不要再凹了！因為你們都說不知情，是廠商自己擅自修改，廠商膽子有這麼大？」謝寒冰表示，而且總圖那個地方建築那麼大，他修改的話會認為沒有人會發現嗎？見鬼吧？當初鄭文燦跟廠商一起開記者會的時候，就告訴大家說裡面會有美食街、有電影院、會有其它這些東西，那原來的設計圖沒有你不知道嗎？開記者會的時候自己都說有喔！那請問一下，鄭文燦是不是當時就已經同意廠商要改了？

謝寒冰強調，難道做為一個市長，什麼都不知道就跑去開記者會了？所以根本就是你們(桃市府)同意廠商改的嘛，只是現在被抓包了，趕快說沒有沒有，我們把它修正回來了。但問題是假如真的如村長(詹江村)所爆料，裡頭基本結構都被改掉了，鋼樑整個建築物都被拿掉的話，它整個建築物是有危險的耶！可能已經根本變成危樓了，這要整個徹底重新檢查。「是怎樣？現在選舉，所以先凹過去再講？」

「現在看起來桃園就是一筆爛帳。」謝寒冰說，過去鄭文燦講得好像很好聽，找媒體宣傳得好厲害，五星級市長，支持度多高，現在看起來，至少在公共工程這方面，是一灘爛泥。

謝寒冰質疑，什麼漏水的啦，天花板掉下來的啦，大樓會浮起來的，現在又出來這個，整個結構工程都給人家改變了。「你們到底在幹什麼？官商勾結到底有多深啊？我知道監察院、檢調單位你們不會查，可是好歹也裝一下樣子吧？你們領的是人民的納稅錢，連樣子都不裝會不會太低級了一點？」