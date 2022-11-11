酒駕男撞死退休女師「2萬元交保」 丈夫痛哭：她死不瞑目

台中豐原一名退休女老師本月6日與丈夫、2個女兒到台東遊玩，遭徐男酒駕開小貨車從後方撞死，徐男肇逃遭逮時還辯稱回家後才喝酒，不知撞到人，訊後2萬元交保；死者丈夫崩潰說，徐男是累犯竟輕易獲交保，妻子死不瞑目，當天拍下的照片成遺照，痛批罰責太輕，應沒收兇手車輛，讓對方不能再害人。

據記者爆料網，肇事駕駛逃逸後遭警方循線找到人，酒測值高達0.95，他辯稱不知道撞到人，酒是回家後才喝的，事後又改口認酒駕肇逃，檢方依酒駕致人於死罪偵辦，訊後2萬元交保；死者丈夫表示，兇嫌是酒駕累犯，撞死人竟2萬元就交保，妻子死不瞑目，一家四口快樂出遊，妻子當天還拍下美照留念，不料竟成遺照，他質疑罰責太輕，車子形同殺人兇器應沒收，讓肇事者不能再害人。

死者丈夫崩潰說，徐男是累犯竟輕易就獲交保，妻子死不瞑目，當天拍下的照片成了遺照，痛批罰責太輕，應沒收兇手車輛，讓對方不能再害人。（翻攝自中視新聞）

住台中的67歲張姓婦人和林姓丈夫及2個女兒，6日到台東池上旅遊，晚間7時許用餐後步行回民宿，行經池上鄉忠孝路段，被1輛小貨車從後方撞上，張婦被撞倒地重傷、失去呼吸心跳，女兒擦撞輕傷，家屬報警將張婦送送關山慈濟醫院，急救後仍告不治，肇事小貨車逃逸無蹤。

據了解，家屬當時目擊肇事車輛為藍色小貨車，警方調閱周邊監視器以車追人，晚間8時許找到肇事車輛，並找到1名酒醉疑似駕駛男子帶回警詢，但該男子否認涉案，返家後才喝酒，檢察官今天上午複訊及相驗死因。

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