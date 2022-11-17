洋蔥高溫40度擔任瑜伽老師。（灰人文化提供）

大廚顏志琳出師不利，遊客嗆吃不飽。（灰人文化提供）

林美秀、動力火車、玖壹壹以及范少勳主持的實境真人秀《歡迎光臨-等你來家》，耍廢島正式營業後一波三折，帶大家去了許多旅遊景點 ，甚至被客人直接抱怨：「今天去船上，花了999元，然後什麼都沒玩到。」

大廚顏志琳出師不利，被旅客抱怨客訴餐點吃不飽、份量太少了，他聽聞後顯得更為無助徬徨，春風鼓勵他：「你要試著去煮一桌給大家吃看看啊！我不能幫你做決定，你要自己去處理，你海報掛成這樣。」只見顏志琳孤立無援、認真做起食物，拿起刀具切豆腐、洗菜誓言要雪恥、要擦亮餐廳金字招牌。

而先前曾在高溫40度的戶外體驗瑜伽課程的洋蔥，這次成為瑜伽老師帶領大家在遊艇上做起瑜伽，可是表現掉漆，柔軟度完全不行，只見他尷尬喊話：「我們現在做個肢體前彎，下腰然後把你的手貼在地面。」兩光的教學連阮經天都看不下去，直接吐槽：「你沒有彎下去啊！」他只能苦笑說：「我筋太硬了啊！」惹得全場大笑。

林美秀與春風前往村落與在地居民談心，特別前往拜訪村長家，談到村長國中就離鄉背景求學、在外打拼一輩子，如今終於退休返鄉、在員貝島開創露營區協助社區再生；有趣的是，村長夫人提及村長是刑警退休，春風聽聞後搞笑回應：「難怪他看我的眼神都怪怪的，我現在很乖了。」美秀姐也趕緊解釋：「他就是那種壞人臉，但心地很好、人很善良的。」