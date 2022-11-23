八大《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺：星狼崛起」選秀活動，明（24日）起一連2天播出黃偉晉戰隊第2階段淘汰賽。相較於賴晏駒與荳荳各自帶領的戰隊，黃偉晉戰隊被評為「效果、實力，綜合實力最好的一隊」，在賽事期間與隊員建立深厚情誼的他，在得知比賽結果出爐後，聽到被淘汰的隊員發表感言頓時「軟腳」，立刻抓著一旁的賴晏駒才能站穩。

黃偉晉止不住淚水，與選手跟著哽咽，荳荳也難過直說：「這樣太揪心。」為緩解氣氛，賴晏駒吐槽爆料：「上週我哭的時候，偉晉還在我旁邊不小心笑出來，但剛剛討論到一半，他就直接在後台哭！根本沒有人拍就默默落淚。」

八大今年首度結合選秀節目概念，舉辦「凹嗚狼人殺：星狼崛起」選秀活動，黃偉晉透露希望對隊員們進行「高壓政策」，看看選手們是否在高壓環境中也能有所表現，便安排自己也覺得很強的狼人殺「伴狼」玩家孫沁岳、冠宇以及曉帆。

黃偉晉分享私下與隊員們相處時，自己就像是隊內的小助理，「我都負責安排場地，幫他們弄得好好的，兼當遊戲的法官角色。」前「AKB48 Team TP」女團隊長詩雅甜笑形容：「他比較少一起玩，反而比較常是給我們一些上節目的提醒，像大哥哥一樣。」

大家私下像朋友般的相處模式，有了難以割捨的深厚感情，因此聽到賽事結果，黃偉晉噴淚流露真性情，「真的想不到的感覺，沒想到會有這麼感性的成分在，也很久沒有在螢幕面前哭成這個樣子。」

賽後訪問中，黃偉晉逗趣形容自己像是「媽媽桑」，開玩笑說：「心理一邊想著我怎麼把我的紅牌趕走，可是我又要維持公正的標準去做這個抉擇，所以我的心情很難控制。」

在心情平復後，他也向隊員暖心喊話，希望剩下來的隊員可以把淘汰走的那份遺憾、不甘心贏回來！他說：「至少我們可以留一個最後獲勝的是偉晉戰隊的誰，那我想整個偉晉戰隊都會很榮耀，代表離開的人是促成偉晉戰隊的某某某變成冠軍，我覺得那也是個很美、很勵志的事情。」