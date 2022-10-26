花蓮市公所清潔隊員郭煌松致力維護環境工作，獲全國模範清潔隊員殊榮，以及隊長吳慶展榮獲全國模範清潔隊長；花蓮市長魏嘉賢感謝他們為了花蓮市市容以及居住環境的奉獻與努力，他們謙虛地說，只是做好份內該做的事，希望全民身體力行，一起做好環保！

行政院環保署日前於台南市舉辦「111年全國特優及模範清潔人員表揚典禮」，為表彰花蓮市公所清潔隊員郭煌松推動資源回收工作30年來不遺餘力，頒發「全國模範清潔人員」獎項肯定他的貢獻；魏嘉賢也利用清潔隊慶生會公開表揚，鼓勵大家向吳隊長及郭大哥看齊。

魏嘉賢表示，郭大哥在繁忙的工作中仍不忘充實自身，加強本職學能，除了環保專業知能外，也擁有多項機械操作證照，同時不吝指導後進、傳承經驗，值得每一位清潔隊員效仿。

而清潔隊長吳慶展作為表率，也獲頒全國模範清潔隊長的肯定，該獎項從全國368個鄉鎮市區的清潔隊長中遴選，僅有10位獲此殊榮，這是全花蓮的驕傲，也是對花蓮清潔環保工作的最高肯定。

魏嘉賢說，清潔隊的工作龐雜而繁瑣，清潔隊員除了每年春節期間可連休3天，其他日子不管風吹日曬雨淋都要出勤，請給予這些默默為花蓮環境辛苦付出的清潔隊員支持及鼓勵，跟他們說聲「辛苦了！」