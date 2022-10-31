藍營青年軍昨成立後援會力挺花蓮縣長徐榛蔚力拚連任。（國民黨花蓮縣黨部提供／羅亦晽花蓮傳真）

九合一選舉剩下不到一個月，國民黨花蓮縣長徐榛蔚力拚連任，藍營青年軍成立後援會力挺，讓徐相當感動並感謝大家的鼓勵，她也強調，未來將繼續打拚4年，讓台灣的東大門幸福滿花蓮。

藍營縣黨部青年領導幹部昨號召成立徐榛蔚競選連任青年後援會，立法委員兼首席中常委傅崐萁、中央黨部青年部主任陳克威、全國青工總會會長廖怡琇、花蓮縣青工總會會長謝宜萱、花蓮市長參選人李秋旺及13鄉鎮市青年會領導幹部皆出席支持，會場「凍蒜」、「加油」聲音不斷，氣氛相當熱烈，讓徐相當感動。

徐榛蔚先感謝大家對她及縣府團隊的信任、鼓勵與支持，並向現場喊話，「請大家一起支持打拼未來的四年，讓台灣的東大門幸福滿花蓮」，接著再提到，花蓮現在與國際接軌的平台正朝多元化進行，包括文化、族群、有機、觀光、Isqm國際服務品質認證接軌等，目標是要讓世界看到花蓮，並期勉青年與她一同加油，朝智慧、永續、幸福「國際智慧城市，觀光友善花蓮」目標努力。

傅崐萁則提到若戰爭開打，兩岸都不會有贏家，因此應以國家未來的和平發展為最終目標來前進，他也向青年喊話，請大家一定要團結，守好花蓮，明年更要為國家、台灣、和平、自由與繁榮一起努力。

廖怡琇則在會中提及18歲公民修憲公投案，她說，目前全世界237個國家有208個對18歲青年擁有公民投票權已施行多年，盼在場的青年們一同推動支持18歲公民權投票案，讓下一代青年朋友也可擁有參與更多公共議題的權利。

藍營縣黨部主委張逸華則表示，未來10年花蓮規畫「三軸、三心、多亮點」發展策略，其中「三軸」依地理環境由西向東分別是「森林綠帶軸、綠谷廊帶軸和海洋藍帶軸」，「三心」則由花蓮北區到南區，延伸在地特色發展的生活圈，分別為北區大花蓮「政經核心放」，中區多元文化「慢城核心」，及南區健康樂活「養生核心」。

張逸華也相信未來的4年，花蓮將會大發展、大起飛，在全面啟動發展的過程中，花蓮青發中心、智慧教育中心等，也會不定期推出新課程，讓青年朋友能學習新知識充實自我，與縣府團隊攜手迎向嶄新亮眼的新花蓮。