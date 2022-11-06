劉櫂豪客家後援會今成立，全程以客語發表政見。（民眾提供）

民進黨台東縣長候選人劉櫂豪今天召開客家政見發表暨客家後援會成立大會，客家女婿的他全程以客家語發表政見，承諾新台東縣政府會重視客家族群增加預算、落實客家文化教育、推動客庄農遊。

劉櫂豪客家後援會今成立，客家委員會委員劉源利、彭歲玲，及各客家協會近200名鄉親出席力挺，劉櫂豪是客家女婿全程以客語說明客家政見，獲得鄉親熱烈支持。

劉櫂豪主張，造好文化深耕要落實多元文化扎根，針對台東五分之一人口客家文化，新台東縣政府要成立客家事務機構，推動客語教育及客家文化復興，造好台九線客庄農遊，打造成為客家文化聚落新農村景觀，促進文化及觀光、產業發展。

他說，新台東縣政府也將推動活力客家台九線，包括池上鄉善用客家園區和農村閒置空間，結合客家創意產品和文化行銷，推動客家相關文創產業及農遊發展。

關山鎮運用客庄聚落城鎮風貌的優勢，結合友善農業及全國首座環鄉自行車道，配合小鎮市集，塑造慢活城鎮。

鹿野鄉大型活動應調整交通動線規畫，並結合在地文化及產業特色，將農村串連起來，讓旅客深入農村，推廣在地農產品及客庄文化。