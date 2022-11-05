苗栗縣婦女會、婦工會、新住民以及原住民等團體，5日下午齊聚力挺鍾東錦。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣婦女會、婦工會、新住民以及原住民等團體，5日下午齊聚苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部前廣場，在縣長夫人蔡麗卿的帶領下，熱情吶喊「苗栗願景、前程似錦、縣長唯一支持1號鍾東錦」，鍾東錦當場提出「提升女力健全照護」、「多元族群苗栗共好」、「不分國籍願景共享」等兼顧苗栗縣婦女、原住民與新住民權益政見，全力爭取各族群支持。

鍾東錦表示，婦女是每個家庭最重要的角色之一，如何營造一個對女性友善、兼顧家庭照護的生活環境，將是未來推動苗栗縣政的主要工作。首先，在硬體建設上，縣長徐耀昌已在苗北地區興建苗栗第一座大型親子館，完工後將成為多功能、多元化、多面向的親子活動據點。為兼顧南北均衡發展，鍾東錦承諾，當選苗栗縣長後，也將在苗栗市區，興建第二座專屬於苗南地區鄉親使用的大型親子館，並朝向「一鄉鎮一親子館」的目標努力，讓家長、孩子們就近擁有完善又安全的親子活動空間。

鍾東錦指出，在軟體方面，將加強婦女福利服務資源整合平台的功能性，舉辦婦女就業促進活動、婦女成長培力課程、開發多元類別的職業訓練服務，並提升新住民女性就業能力，與開發原住民女性原鄉就業機會，尤其對於縣府所推動的「府所同心、性平躍進」計畫，也將攜手18鄉鎮市公所一起辦理，推動家務平權，維護婦女權益。

鍾東錦說，苗栗縣是多元民族融合的縣市，昨天才剛參加賽夏族矮靈祭典活動，深深感覺到原住民族文化傳承與保存在地特色的重要性，他提出「多元族群、苗栗共好」計畫，落實原住民傳藝願景亮點、族語傳承振興部落、數位紀錄文面傳統、整合原民家庭服務、推展部落健康站、增加職業訓練保障原住民工作權益、行銷南庄、泰安原民特色觀光活動，加強原鄉道路維護。此外，還提出原民幼兒園補助從每學期8500元提升至10000元，經濟弱勢原民建構住宅補助每戶22萬元政策，希望對偏鄉部落有更完善的照顧。

對於新住民方面，鍾東錦表示苗栗縣新住民人口已超過1萬5000人，為了讓苗栗新住民，可以安心成家、養育兒女，進而立足於苗栗，未來將以社區為據點，就近服務新住民家庭，並提出「不分國籍、願景共享」，新住民安家育兒立足苗栗計畫，朝向健全新住民家庭服務中心、成立新住民發展基金補助、開設新住民子女學習專班、鼓勵新住民多元特色活動、培訓新住民服務志工社團、規劃新住民母語教學課程等6大目標邁進。