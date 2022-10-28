罕病少年浩浩搭上海洋公園纜車，俯瞰整座樂園。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

照看浩浩十多年的朱紹盈醫師和遺傳諮詢中心團隊也驚喜加入圓夢之旅，一同慶祝浩浩的生日。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

將滿18歲的浩浩（化名），出生就罹患罕見染色體缺失疾病WAGR症候群，自小伴隨著虹膜缺損、心智遲緩、腎臟與泌尿生殖系統發育異常等症狀成長，近年腎臟受損逐漸加劇，今年9月進入花蓮慈濟醫院安寧病房。浩浩說想再一次到海洋公園，搭纜車、看海獅表演，心蓮病房團決定啟動「心蓮旅行社．圓夢之旅」，在園方專人隨隊安排下，帶著他再一次來到充滿回憶的園區，有媽媽、妹妹家人陪伴，製造新回憶，滿足他的心願。

由於天生缺乏虹膜，浩浩的視力微弱，僅能看清臉部前方5公分以內的東西，腎功能不佳也導致他四肢浮腫，行走越來越困難，媽媽希望在浩浩還能夠自行移動、出去玩的時候，盡量帶他去想去的地方。選在他即將滿18歲這天出遊。

經過心蓮團隊與海洋公園聯絡窗口溝通，本月7日啟程旅遊，園區也特別開放通道，讓行動不便的浩浩能夠提前入場，避開遊客搭乘纜車；自纜車上俯瞰整座樂園與不遠處的海岸景色，並安排觀賞海獅表演，他不時瞇著眼睛露出笑容，隨著觀眾的歡呼聲轉動腦袋，更緊緊握住媽媽和妹妹的手，還透過媽媽的手機和外婆視訊分享出遊的喜悅，是個貼心的孩子。

浩浩自出生後，就在花蓮慈院接受兒童遺傳及新陳代謝科主任朱紹盈的診治，遊園途中，朱紹盈與遺傳諮詢中心團隊驚喜現身，喜願協會的志工也全程陪同浩浩，和他一起完成這趟圓夢之旅。

浩浩真的很勇敢！照護浩浩的護理師黃靖容和心理師譚湘綺與浩浩十分親近，會去學校和家裡訪視，並和校方開會討論浩浩的病情須注意的事項；黃靖容說，自己身為母親也育有小孩，非常佩服浩浩的媽媽和外婆，如此用心、用盡全力去照顧一個罹患先天疾病的孩子，還能夠時常保持樂觀，正向地看待並接受孩子病況末期的願望，家人都用滿滿的愛愛支持浩浩，令她深受感動。