國民黨台北市議員徐巧芯21日在國民黨台南市長候選人謝龍介的募款餐會，又跳又唱藝人王心凌的〈愛你〉；民進黨立委高嘉瑜22日到台南助選時，也選唱同一首歌PK。前民進黨立委沈富雄表示，現在女人顏值要高，還要會唱歌、跳舞，男人有這麼辛苦嗎？幸虧他是30年前選的，要是今年選，他就完蛋了。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，這個年頭女孩子要出人頭地，當重要政治人物的愈來愈多，美國也一樣；但是我們這裡有所謂的女力，就是顏值要高。現在長得不太好看的，去當國會助理沒有用，人家要點名發言人，也輪不到。

沈富雄不禁表示，現在完了，要會唱歌、還要會跳舞，所以歌力、舞力、喉力、顏值都要進來，男人有這麼辛苦嗎？女人是真的辛苦。

沈富雄舉例表示，美國這2、3年來新進的國會女議員，顏值都在平均值以下，有的長得真夠醜，還是當選。我們台灣有豬哥票，而美國很多則是看女人的實力。沈富雄認為，幸虧他是30年前選的，要是今年選，他就完蛋了。