國民黨台北市議員王鴻薇踢爆新竹市前市長林智堅論文抄襲案，林智堅因而退選桃園市長選戰。前立委蔡正元表示，王鴻薇是今年選戰藍軍的第一功臣，讓民進黨陣腳大亂，也讓國民黨士氣大振，甚至讓身兼民進黨主席的總統蔡英文手足無措。

蔡正元23日在臉書粉專貼文表示，王鴻薇是今年選戰藍軍的第一功臣。王鴻薇率先揭發林智堅論文抄襲案，讓民進黨陣腳大亂，也讓國民黨士氣大振。王鴻薇一馬當先，重重擊潰資深媒體人周玉蔻，讓民進黨台北市長候選人陳時中的選情一蹶不振，更讓蔡英文手足無措。

蔡正元接著表示，王鴻薇在台北市松山信義區競選連任市議員，給她支持是我們大家的道義責任。不讓王鴻薇孤獨戰鬥，要給她支持、要給她選票。

網友紛紛表示，「鴻薇打響了的正義的呼聲，振奮人心士氣，其影響力有目共睹。另外就是提倡女權運動，大聲疾呼自己的老公有多麼愛自己！太可愛啦！」、「建議可以列入不分區立委安全單內了，2024大選火力全開」、「支持肯做事、會做事、做實事的14號王鴻薇當選連任成功，提昇首都生活品質。加油」。

也有網友說，「桃園市民真的要好好感謝王議員，幫我們趕走了抄跑」、「王鴻薇該更上一層樓了，選立委了啦」、「這種戰將不讓她當選可以嗎？如果不是她打小智的論文，國民黨的選情會好嗎？支持有戰鬥力的議員」。