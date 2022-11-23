九合一選舉近在咫尺，今（23）日新北市長侯友宜就在臉書上分享了他掃街拜票時的相片，沿路上有許多民眾，都以不同的方式替他加油，這也讓侯友宜直呼：「不只在路口，在陽台、在窗邊、在車裡，我都看得到你們！」

侯友宜今日在臉書上分享了數張照片表示：「不只在路口，在陽台、在窗邊、在車裡，哪怕路過，我都看得到你們！」從相片中可以看到，有民眾在公車上和侯友宜打招呼；也有民眾面帶笑容開窗對侯友宜比耶、比讚，甚至就連Q萌的小嬰兒都探出頭來看侯友宜，這也讓侯友宜直呼「侯朋友我來了」。

此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「祝福高票當選」、「市長，贏多一點」、「加油你是最棒的」、「加油加油，這就是民心」、「好羨慕有那麼好又優秀的市長」、「新北市民很幸福，有你真好」、「侯市長好人做好事，祈求龍天護佑您！」、「認真做事的人、真真正正好市長，一步一腳印候市長，祝你高票當選，為人民百姓發聲」。