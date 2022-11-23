陳淑芳今出席活動氣色紅潤。（羅永銘攝）

83歲的「國民阿嬤」陳淑芳今（23日）出席交通部觀光局「凰金（Golden Year）」樂齡旅遊品牌活動。10月份驚傳她心臟停止14秒，入院開刀，今出席活動她氣色紅潤，一如既往談笑風生，她先跟大家報平安：「我很好，請各位放心，我愛各位。」

陳淑芳認為身體狀況遭誇大，澄清被醫院診測出心臟停止14秒時正在睡覺，沒有害怕，不如外界所說的那麼嚴重，「我那時候在睡覺根本不知道，不要放大，剛開刀完走路會有點不穩，但這只是小小的開刀不值得一提。」

陳淑芳透露9月份電影《 詐團圓》殺青後，她去做全身健康檢查，診斷出心律不整，接著配合醫院做監測，安排開刀裝心臟節律器，現在仍一個月回診一次，12月回診後確定機器和身體沒有產生排斥，就可以「解封」，不用再回診。

她笑說：「裝了節律器像多一塊鐵皮，感覺很好，我以前用走的現在可以用跑的，照樣吃喝。」只是醫生建議她要休息到12月，閒不下來的她調皮地說：「醫生叫我多休息，但我沒有。」但也表示如果早起參加活動，下午就會回家休息睡覺，而身體「解封」後也有機會回歸八點檔拍攝。

今活動上走秀，陳淑芳走路稍有不穩，她解釋：「我走得很好，我只是怕站不穩，但我沒有站不穩，也不用拿拐杖。」接下樂齡旅遊代言，陳淑芳已先去東南部旅遊一趟，還搭藍皮解憂號，開心地說：「接下來也會帶銀髮族的團，沒拍戲的時候就帶團，可以去玩又不用花錢。」

旅遊團能夠多認識新朋友，有沒有機會找到「國民阿公」，陳淑芳笑說：「跟我年紀一樣、或比我年輕的都不好，比我更老的我還要照顧他，一個人自由自在，單身行不行？當然行。」

而曾主持節目《我愛紅娘》的藝人張月麗，今也和陳淑芳一同出席活動，笑說樂齡的年紀訂在60歲以上，她今年61歲剛好適齡，陳淑芳一聽忍不住說：「妳那麼年輕幼齒，不要講樂齡的事情。」張月麗曾有過一段婚姻，近日汪小菲開撕前妻大S新聞，鬧得沸沸揚揚，張月麗認為過去就過去了，好聚好散給對方祝福就好，目前單身的她開心享受一個人生活。