83歲的金馬影后陳淑芳在日前曾透露自己有心律不整的困擾，還自曝心跳曾停過14秒。近日，在綜藝節目中她中分享樂活生活，並指出身後事已安排妥當了。

有「國民阿嬤」之稱的影后陳淑芳過去曾以過《孤味》和《親愛的房客》奪下金馬獎最佳女主角和最佳女配角兩個獎項。日前健檢才發現有心律不整的問題，還被醫生驚覺「是首次用健保卡。」後來還因此開刀動手術。另外，有次睡覺時，遠距偵測心律的機器發現她有心跳停止過14秒的紀錄。為了調養身體，她在螢幕上消失一陣子。時隔一段時間，她在臉書上發文，回應外界的關心。

陳淑芳日前在臉書上表示「感謝各家媒體的報導，現在已恢復正常生活，雖然工作延誤了一點點，但現在也都陸續進行中，我仍然是那個堅守在戲劇崗位上的演員陳淑芳。」並附上笑容燦爛的照片，身體應是已經恢復健康了。

日前，她在《單身行不行》中分享自己的樂活觀念，指出自己信奉「人生只有3天」的處世哲學，指出要抱有「昨天很開心，今天很開心，明天也要開心。每天開開心心就很完美了」的想法。此外，她也表示自己連身後事都已經安排妥當了。提到自己已經將10萬元放在葬儀社的朋友那邊，認為身體只是軀殼，走的時候甚麼也沒有了，展現出相當豁達的人生觀。