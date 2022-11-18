50多歲的陳先生因胸痛就醫，檢查發現為主動脈瓣膜狹窄，若延誤治療恐造成心臟衰竭。彰化基督教醫院心臟血管外科主任陳映澄表示，正常的主動脈為三瓣，而陳先生天生只有兩瓣，因此造成瓣膜提早退化，考量到陳先生尚屬壯年，因此建議他選擇新型的可擴式乾式瓣膜，除了使用時間可望更久，就算未來需要再次置換瓣膜，也可進行「經導管瓣中瓣手術」，將原本的乾式瓣膜擴大，再放入新瓣膜，不必二次開刀，風險低也更快復原。

陳映澄主任說明，目前瓣膜的選擇有金屬瓣膜與生物瓣膜，金屬瓣膜雖然耐用，但必須長期服用抗凝血劑；生物瓣膜是以豬或牛的組織製成，長期使用會鈣化，平均15~20年後就需進行二次瓣膜置換，但此時患者年事已高、體力也愈來愈差，再次開刀不僅風險高，術後復原也更辛苦。

隨著醫學日新月異，新一代可擴式乾式瓣膜可望解決這些難題，陳映澄主任解釋，乾式瓣膜同樣屬於生物組織牛瓣膜，但專利的儲存方式讓醫界期待有更長的使用年限，根據目前仍持續進行的人體試驗顯示，乾式瓣膜至少5年以來都沒有鈣化。

這為主動脈瓣膜狹窄患者提供更多選擇，陳映澄主任表示，50歲以下患者建議使用耐用的金屬瓣膜；65歲以上建議使用生物瓣膜；50~65歲則兩者都適用，過去患者總難以抉擇，因為不想長期服用抗凝血劑，但也害怕需要二次開刀，現在則可考慮選擇新型可擴式乾式瓣膜。

陳映澄主任提醒，除了瓣膜之外，主動脈瓣膜狹窄的治療手術也分為外科手術、小傷口微創手術、經導管瓣膜置換手術等，近幾年外科手術在技術上也越加精進，以微創手術為例，相較於傳統需要開刀20公分傷口的正胸開刀手術，微創手術傷口僅在五公分上下，有效降低感染率、減少出血量，也降低病人術後照護壓力，提升病患生活品質，建議患者多諮詢醫師意見，共同選擇最適合自己的瓣膜及手術方式。