友達宣布旗下5項技術展品，榮獲第31屆「台灣精品獎」肯定，獲獎產品涵蓋前瞻顯示技術「85吋4K 240Hz A.R.T.電競電視面板」、「17.3吋透明Micro LED顯示器模組」，更囊括智慧工廠「AMR250M自主移動機器人」與綠能建築「SunSteel光電浪板一體化建材」。其中更以「ALED拼接式球形屏」展現友達優異的軟硬整合與系統開發能力，榮獲本年度台灣精品金質獎高度肯定。

友達ALED球型屏以個人模擬座艙為設計理念，應用潛力涵蓋飛行與駕駛模擬訓練、遊樂園、天文館、博物館等育樂場域。ALED球型屏展現友達深厚的軟硬整合與創新研發能力，本次自眾多參選產品中脫穎而出，榮獲第31屆台灣精品獎金質獎肯定。 友達擁整合AI人工智慧、IoT物聯網與Cloud雲端平台服務，開發模組化「AMR 250M自主移動機器人」，滿足多元自動化生產需求，在智慧工廠中扮演著串接和搬運的角色，有效改善製程銜接不順及人力短缺的問題。

SunSteel光電浪板一體化建材 大幅降低安裝成本與人力 兼顧美學實現快速安裝友達能源事業版圖已深入創能、儲能、節能與能源管理，並持續觀察客戶需求與場域痛點，研發光電浪板一體化建材，以「預組裝」及「輕量化」為設計主軸，結合太陽能模組及高峰浪板的模塊化技術，相較傳統太陽能支架系統，減少了支架、夾具、螺絲等配件，大幅降低工程複雜性，實現案場快速安裝，減少施作的工時與成本，並可依需求彈性客製光電浪板長度，使其完美融合於建築物上，有效利用建築物的表面積最大化發電效益。

獨家先進抗反光A.R.T.顯示技術 導入85吋電競電視面板，防眩光反射、護眼降疲勞。日前領先業界獲得德國萊因TUV之全球首張「無反射（Reflection Free）」認證。 友達17.3 吋透明 Micro LED 顯示器模組，採用高透光低繞射LTPS面板技術，達到 1280 x 720超高解析度，穿透度超過 55％，峰值亮度可達 3000 nits，擁有發光區域小及高亮度、高彩度、高透明度、LED高信賴度等特性。應用於未來自駕車之窗型顯示器，能讓駕駛人在觀察路況時，亦不漏接重要資訊。