總統兼民進黨主席蔡英文走南闖北輔選，今(23日)又在臉書發長文催票，提到「去說服你身邊還在猶豫的朋友，請他們支持民進黨的候選人，我們一定會用行動，讓台灣成為更好的台灣」，臉書粉專「政客爽」則神翻譯說：「請你們再給我騙一次」、「去投票，來救我」。

蔡英文發催票長文提到：「決戰黃金倒數72小時，為台灣挺身而出！去投票，就會贏！」、「只有民進黨，到選戰的最後階段，還一直都在跟大家談市政願景」、「讓我們一起用正面論述，去說服你身邊還在猶豫的朋友，請他們支持民進黨的候選人，蔡英文跟大家保證，我們一定會用行動，讓台灣成為更好的台灣。」

還提到關於她自己：「我想要再次跟過去投票給蔡英文的朋友說，這次的縣市長選舉，跟總統選舉一樣重要」、「接下來的總統任期，我要把台灣顧好，需要借用你們的力量，支持民進黨的候選人，讓我更有力量」、「現在，世界都在關注台灣，這次不只是一次地方選舉，也會決定我們要向世界傳遞什麼樣的訊息」。

政客爽按照自己的翻譯年糕幫大家翻譯：「我想跟2020投票給我的朋友說：謝謝你們被我騙過一次，請你們再給我騙一次，支持民進黨的候選人，讓我黨主席不要下台，這樣才可以繼續控制你們這群八(一)七，繼續用抗中保台唬爛你們」、「去投票，來救我」、「1126回家投票死忠的」（以上內容純屬虛構，請勿玻璃心對號入座）。