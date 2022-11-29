42歲何姓男子等7人組成詐騙集團，以底薪4萬和高額獎金、交通食宿全免等誘騙28名民眾到柬埔寨工作。卻強逼他們從事詐騙，若業績不佳還會被轉賣至泰、緬，甚至強逼賣淫、販賣器官，桃園地檢署依人口販運防制法等罪嫌起訴。

檢方調查，何姓男子等人以萬源集團、萬源娛樂、萬古娛樂名義，在柬埔寨波哥山園區經營詐欺、人口販售集團。並在網路刊登廣告，或透過中間人招募，稱只要從事單純文書工作，就有底薪4萬及高額獎金，且包食宿機票。

但民眾若到柬埔寨實際上卻是從事詐騙機房工作，且若詐騙至當地，沒招募到3人前往，或者賠償10萬就無法離開。此外護照會被沒收，工作嚴格管控，甚至如廁次數都有限制。每天工時長達12小時，若違規或業績未達標則會被體罰、挨揍，業績還是不佳則是轉賣至泰、緬繼續從事詐欺。甚至被摘器官，或者賣淫。此外被害人就算對外求救，但是我國與柬埔寨並無邦交，救援也相當困難。

其中林姓、周姓、彭姓今年8月被從柬埔寨轉賣至緬甸，途經泰國某旅館時趁機逃跑，並向我國泰國辦事處求救，8月3日回國後，認定是人口販運被害人，且從手機中通訊軟體清查出140人我國人資料，其中89人已經到柬埔寨，僅有少數人返國。

檢方訊後將何男、楊男、蔡男、詹女、1名被害人轉幹部及沈女、李男等7人依人口販運防制法、妨害自由等罪嫌起訴。