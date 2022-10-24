鋼琴家安東．哥琛貝爾格曾在12年前來台，當時和哥哥丹尼爾以「哥琛貝爾格二重奏」為搭檔。這次他要首度舉辦鋼琴獨奏會。（黃世麒攝）

鋼琴家安東．哥琛貝爾格認為，尋找自信和演奏的表達方式，是音樂家的一大功課。（黃世麒攝）

鋼琴家安東．哥琛貝爾格將在台舉辦首場鋼琴獨奏會，他對曲目規畫很有想法。（黃世麒攝）

鋼琴家安東．哥琛貝爾格認為，音樂演奏是從心出發，加上腦袋的想像力，以及身體能量的解放。（黃世麒攝）

吃豆漿蛋餅，剛下飛機就馬不停蹄先暖手練琴，第十五屆蘇黎世蓋扎．安達鋼琴大賽冠軍安東．哥琛貝爾格（Anton Gerzenberg）將首度在台舉辦鋼琴獨奏會，他表示，作為鋼琴家最重要的是要找到自信，「我們花很多時間學習音樂風格和表現，但最終還是要回到自己身上，思考要呈現什麼內容，我們不能討好每個人，否則會失去音樂。」

如何尋找自信，並發掘演奏的意義？安東表示，每個人都有自己的品味和喜好，和發掘答案的過程，他喜歡到音樂圖書館尋找答案，吸收不同的音樂知識，「我認為鋼琴家不能只聽鋼琴錄音，小提琴家不能只聽小提琴錄音，我喜歡聽歌劇，從中尋找靈感，鋼琴家透過踏板和觸鍵，讓鋼琴像歌手一樣歌唱，彈奏鋼琴如同手指的打擊樂，我們從不同地方找到點子，並表達音樂，我認為這是自信的來源。」

安東出生於1996年，來自音樂家庭，父親是小號演奏家，母親是鋼琴家齊柏絲坦，哥哥丹尼爾也是一名鋼琴家，兄弟倆曾在12年前來台，以「哥琛貝爾格二重奏」為搭檔。他也經常受邀參加阿格麗希音樂節、魯爾鋼琴音樂節等。

從小在音樂環境中成長，安東表示，他演奏鋼琴是自然而然的結果，「母親對我音樂路上的影響是永恆且全面的，她帶我入門，而演奏是我自己的選擇，能夠和母親及阿格麗希等鋼琴家同台演出，能讓我學習舞台上的一切；而母親在家準備協奏曲時，我會當她的樂團聲部，和她一起合奏，這讓我有機會從樂團角度學習樂曲。」

除了母親和阿格麗希，安東的另一位恩師是法國鋼琴家艾馬爾，安東說，艾馬爾開啟了他對當代音樂演奏的喜愛，「我學習到如何理解、演奏當代音樂，並傳達給觀眾。」

此外，艾馬爾也期許安東能從最基本做起，「他帶我有系統地學習不同音樂時期的風格，告訴我不要參加太多比賽，要專注打磨技巧、音樂性、音色和聲響，透過他的視野，我也更加理解我的母親、阿格麗希等鋼琴家的演奏法。」

首度在台舉辦鋼琴獨奏會，安東對曲目規畫很有想法，他表示，從韓國作曲家陳銀淑的《六首練習曲》到舒伯特《C大調流浪者幻想曲》作品760、斯克里亞賓《B小調幻想曲》作品28和蕭邦《十二首練習曲》作品25，他想藉此帶觀眾聽見鋼琴曲目的發展脈絡。

安東表示，音樂演奏是從心出發，加上腦袋的想像力，還有身體能量的解放，「表現過程不能有任何的自我懷疑，可以彈錯，但要清楚知道自己在做什麼。雖然音樂沒有文字，但演奏時我們無處可躲，在台上的我可以感受到觀眾對我演奏的想法，而在演奏裡呈現的訊息，對觀眾而言，也可清楚接收，一覽無遺。」

近年疫情期間，安東曾在維也納和一群音樂家，因同租鋼琴而共享空間，開啟一段每周固定舉辦音樂會、以音樂相依的日子，而在疫情之後，安東也很期待觀眾可以回到音樂廳，「當我很享受舞台時，可以感受到空氣中的電光石火，那是一種專注力，也讓每場演奏獨一無二。」安東鋼琴獨奏會將於10月28日在台北國家演奏廳登場。