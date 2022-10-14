青春校園電影《你在我心上》，改編自純愛小說教主蔡智恆（痞子蔡）原著小說《國語推行員》，今（14日）發布由張庭瑚所演唱的電影主題曲〈我說了謊〉MV，旋律在近片尾劇情高潮處響起，將觀眾的情緒堆積到最滿，〈我說了謊〉歌名呼應電影中張庭瑚常掛在嘴邊的台詞「我可以說謊嗎」，個性內斂的角色「蔡志常」用這句台詞來反面表達他內心真實的情感。

張庭瑚回憶，因為主題曲〈我說了謊〉的音域很廣，《你在我心上》的音樂總監侯志堅一開始覺得他完全不能勝任這首歌，讓他決心要「砍掉重練」。在總監的嚴格規定之下，張庭瑚開始了3個多月的歌唱課，並找來了號稱全台最強也最兇的教唱老師，從基礎開始學起，包括矯正發聲習慣、改變身體慣性、強化身體肌肉、揣摩呼吸方式等內容，課程一度讓張庭瑚對自己充滿懷疑：「老師是不是想藉機逼退我？」幸好最後侯志堅總算點頭認可，答應讓他演唱這首情感豐沛的主題曲。

張庭瑚表示自己在進錄音室前，會反覆回想在拍攝時的畫面和情境，讓自己回到拍攝現場的情緒裡，再來演唱這首完全為電影量身打造、歌詞也是依據劇情起承轉合創作的主題曲。曾為電影《切小金家的旅館》演唱電影插曲的張庭瑚，這次是第一次演唱電影主題曲，他謹記教唱老師所說的：「演員唱歌唱的是情感」，只要誠懇地從角色出發，最後詮釋出來的成品一定會有獨特的情感味道可以打動人心。

《你在我心上》今起推出口碑場3天，下周五（21日）正式上映。