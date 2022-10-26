邱鋒澤推出新歌〈孤島〉，嘗試了過去沒有挑戰過的造型風格。（原音兄弟提供）

邱鋒澤推出新歌〈孤島〉，嘗試了過去沒有挑戰過的造型風格。（原音兄弟提供）

邱鋒澤即將發行全新個人創作專輯《DEEP AWAKENING 見過深淵的人》，以先行曲〈孤島〉為專輯揭開序幕，在視覺上邱鋒澤也嘗試了過去沒有挑戰過的造型風格。他表示：「這張專輯我們非常用心在準備，先透過〈孤島〉這首歌來開啟新專輯，它比較像是一首專輯『開胃歌』，因為我們嘗試了不一樣的曲風給大家，希望大家多多支持。」

歌曲MV邀請導演Gill與創意總監一盞拍攝，為捕捉日出光景，拍攝時間從凌晨4點持續至下午1點，邱鋒澤表示：「〈孤島〉的MV拍攝是目前拍過最累的MV前三名，除了要克服熬夜的疲勞外，炎熱的天氣也是主因，不過在確認畫面之後就覺得一切都很值得，感謝拍攝團隊的用心。」

〈孤島〉由邱鋒澤與製作人張暐弘作曲，金曲獎最佳年度歌曲獎作詞人嚴云農作詞，歌曲迷幻特殊，講述生活在滿溢社群資訊下的我們，即使感受到負面與寂寞卻無法卸下面具與心防談及自己的感受，探索自身慾望與現實產生的矛盾，察覺真實自我的感受。

剛結束五堅情月面著陸新加坡站的邱鋒澤，除了公布下一站香港巡迴演出外，也宣布將在年底發行暌違兩年的新專輯，第五張個人專輯《DEEP AWAKENING 見過深淵的人》10／31開始預購，未來將會持續釋出新作品。他目前留在新加坡，除了陪伴家人外，也為接下來新專輯發行充足能量。