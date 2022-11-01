五月天推出全新單曲〈你的神曲〉。（相信音樂提供）

五月天推出全新單曲〈你的神曲〉。（相信音樂提供）

「華人第一天團」五月天1日凌晨釋出新歌〈你的神曲〉，是五月天相距671天發行全新的單曲，同時此曲也是王者榮耀7週年陪伴主題曲。數位一上架就直攻KKBOX綜合新歌即時榜冠軍，MV將在晚上18：00｢神曲」首播。

〈你的神曲〉MV邀請合作過多次的馬汀導演拍攝，MV以奇幻的綠洲為開場，五月天站立於綠洲之上，以音樂和友誼為連結，他們在這座奇幻綠洲上，彼此陪伴，並希望能藉由這份真摯的友誼，將力量傳遞到每一個人的心中，無論是披星戴月，或是乘風破浪，每個人的生命之歌從此便不再孤單，齊心共度下一個10年，陪伴大家一起整裝待發，準備展開一場精彩的神曲王者旅程。

五月天難得穿上亮色系的衣服現身MV，同時這場拍攝過程中，還有一位神秘嘉賓。導演安排了甲蟲與五月天「相伴」，拍攝前不受控地在攝影棚飛來飛去，但一正式拍攝，甲蟲乖乖地停在石頭和瑪莎的手上，也為〈你的神曲〉增添了奇幻生命力。

五月天以睽違兩年的新神曲，揭開即將在從12月23、24、 25、30、31日、2023年1月1、7、8日於桃園國際棒球場舉辦的「五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」。〈你的神曲〉已數位上架，MV將在晚上18：00首播。