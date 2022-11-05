林俊傑昨在新加坡舉辦「JJ20 世界巡迴演唱會」。（JFJ Productions提供）

林俊傑昨在新加坡舉辦「JJ20 世界巡迴演唱會」。（JFJ Productions提供）

JJ（左2）在後台與爸媽（右1、左1）及新加坡衛生部長王乙康賢伉儷合照。（JFJ Productions提供）

林俊傑（JJ）迎出道20週年的「JJ20 世界巡迴演唱會」，4日起一連2天在「新加坡國家體育場」登場，昨晚在全場3萬名歌迷歡呼聲中，JJ回想出道20年經歷無數起落，分享心情直言：「面對大環境的改變，其實很多時候會找不到平衡點，好幾次差點被黑暗吞沒… 不解自己為什麼需要為自己沒有做過的事或虛構的詆毀做辯解？大家或許就是當娛樂新聞在看，但我們也是人！」他慶幸內心有個聲音告訴自己，為了這些莫名指控而影響自己的身心健康並不值得，「我的努力是為了真正懂我、愛我的人」。

JJ睽違3年啟動全新巡演，「JJ20 世界巡迴演唱會」由他一手策劃，巡演主題曲〈7千3百多天〉亦首度曝光，引起粉絲轟動！演唱會一開場從視頻裡的節拍器和鋼琴的引導下，JJ進入了平行時空，瞬間變身成「動漫JJ」，一路走過風景飛快的穿越，他看到了曾演唱的各國指標性音樂殿堂，象徵多年來的過關斬將與榮耀，最後JJ的視角回到琴房，看著節拍器練琴的小男孩回頭，原來是4歲的JJ回眸一笑，緊接著畫面回到現場，JJ坐在鋼琴前緩緩從升降台升起，彈唱〈記得〉揭開序幕。

隨後氣氛一轉，JJ率領來自韓國14位舞者唱跳〈木乃伊〉及〈美人魚〉，大器澎湃的音樂、視頻、燈光效果，讓全場觀眾在短短15分鐘就進入演唱會平行時空。整場演出以「記憶」、「夢境」、「宇宙」、「完整」及「路程」5個主題串連呈現，近3小時共安排41首曲目，JJ親自從過去20年間發行過的14張專輯、數10首單曲精心挑選，不但滿足20年老粉也照顧到近年加入粉絲行列的歌迷們。

他此次開唱聚集亞洲各地台前幕後的多元藝術菁英團隊，除了合作了20年的吳慶隆及其領軍的新加坡樂手，舞蹈由韓國HypeUp舞團編舞演出，而演唱會全程影像和視頻更集結8家視覺製作團隊共同打造，其中包含日本百億動漫師新海誠旗下團隊之一來操刀轉場動畫。此外，貫穿整場演唱會的動漫故事，取材自JJ從小真實生活元素，畫出小時候JJ及他的成長，包含家人、學校練團室、事蹟等，完美結合真實拍攝的劇情畫面。