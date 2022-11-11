被美國《紐約時報》讚譽為「本世紀最偉大的鋼琴家之一」的伊格爾．列維特（Igor Levit），本周末在台舉辦獨奏會，將於國家音樂廳登場，演奏貝多芬經典鋼琴奏鳴曲《暴風雨》、《悲愴》、《杜鵑》、《華德斯坦》。

列維特曾在訪問時表示：「不希望當個只會彈奏琴鍵的人」，除了演奏，他也參與各種社會抗爭的表演，同時積極捍衛人權，參與政治議題，並以此在2019年獲得第五屆國際貝多芬獎，隨後於2020年一月獲得國際奧斯威辛委員會頒發的「雕像B獎」，2020年十月被授予德意志聯邦共和國功績勳章。

列維特也透過曲目設計傳達人權理念，2020年春季德國封城期間，於推特上直播的53場現場音樂會，在疫情下透過音樂傳遞力量，帶給無數聆聽者心靈的慰藉 。

列維特現年35歲，出生於俄國，8歲移民德國，2005年18歲即以最年輕的參賽者，拿下魯賓斯坦國際鋼琴大賽銀牌、最佳室內樂演奏獎、最具觀眾人緣獎、最佳當代作品演奏等四獎項，受到國際樂壇矚目。

2013年成為索尼音樂簽約藝人，首張錄製專輯即選擇貝多芬創作後期的鋼琴奏鳴曲，展現他對於樂曲結構與音樂情感內斂的掌握。演出將於11月12日在台北國家音樂廳登場。