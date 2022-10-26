A-Lin26日出席品牌活動。她之前受邀擔任好友巴大雄夯曲〈可不可以放進去一下下就好〉MV女主角，在劇中打扮成誇張的大媽造型，甚至在MV最後才露臉，成為驚喜彩蛋，她表示，很多家人、朋友都有來詢問「那個真的是妳嗎？」

她也笑說，私下個性活潑樂觀，喜歡多嘗試突破、挑戰不一樣的造型打扮，因此這次特別零酬勞友情贊助巴大雄。至於有與老公、女兒聊到這MV造型？她僅低調說：「家人有看到，但都沒有討論。」

她今天以一頭亮麗紅髮造型亮相，透露7月小巨蛋結束後，心情放鬆許多，連帶體重也有一點變胖，不過現在已開始運動、健康飲食來維持最佳體態。

近期正忙籌備海外巡迴演唱會的她，將於12月飛往美國拉斯維加斯開唱，屆時與當地粉絲共度耶誕節，對這趟旅程十分期待，今年跨年則將留在台灣陪粉絲歡慶，美國開唱有望帶女兒同行？她說，「如果沒有上課，當然希望可以當作戶外教學」。