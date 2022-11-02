位於金門縣金湖鎮的山外溪，上游地區長久以來都存在著畜牧場汙染水源問題(于家麒攝)

縣長楊鎮浯肯定縣府同仁努力積極的協調，也感謝陳姓業主願意配合遷移，解決山外溪的汙染問題(于家麒攝)

位於金門縣金湖鎮的山外溪，上游地區長久以來都存在著畜牧場汙染問題，如何整治一直是當地居民關心的議題。經過縣府組成專案小組進行跨部門分工協調，終於與畜牧業者達成共識，於今(2)日下午簽署牛隻遷移備忘錄，畜牧場同意於一年內完成牛隻遷移作業，還金湖鎮民乾淨的飲用水源。

山外溪源於太武山，流經金湖鎮市中心至82據點注入料羅灣，是金湖重要的水文地景；該區域整體營造涉及觀光資源整合、城鄉風貌、公園綠地等業務，經盤整歷年規劃成果，依性質分為水域環境營造及景觀環境再造二區塊，目前各項工程已陸續進行，並針對上游畜牧業遷移、新市里週邊私有土地價購徵收及零星污水截流等議題優先處理。

縣府今天與陳姓畜牧業者進行簽約，包括縣長楊鎮浯、建設處長李有忠、金湖鎮長陳文顧等人都到場見證，楊鎮浯肯定縣府同仁努力積極的協調；而陳姓業者在當地畜養牛隻多年，協調過程縣府也充分理解到他們為難之處，經過多次協調，也感謝業主願意配合遷移。

縣府表示，大型牧場遷移百頭牛隻工作是一項跨部門整合協調分工的結果，從牛隻遷移新建畜牧場用地的取得，新基地土方需求之協調媒合，標準畜牧場之設計輔導，到最後牛隻遷移前還須經過防疫檢疫措施、趕牛走道之架設、牛隻集中馴化再到疫苗之注射，期望所有工作能在一年內順利完成。

而遷移工作除業者本身投入外，尚包括縣府建設、工務、防疫所與畜試所等單位的努力，縣府期待藉此機會擺脫過去民眾對傳統養牛產業負面的形象與沉痾，輔導養牛產業轉型減少污染，再創產業的新契機。

此外，工務處已規劃於上游埤塘辦理浚深工程，並增設MSL現地處理設施改善上游水質；山外溪新市里週邊之生活污水主要都已接入公共污水下水道，現階段污染源主要仍集中在市場、商家等非點源污染，將增設4處截流井及街道油脂截留設施，以有效降低含油脂之污水進入山外溪，並一併清除渠道內底泥及辦理渠道整理，預計112年2月完成。

縣府也指出，山外溪周邊環境的整理亦已同步進行，全案推動期程長，需求經費龐大，涉及相關議題也多，故採分期程推動、低度開發方式，保育山外溪整體的水資源及周邊環境，未來將創造優質生活環境及休憩環境，以打造符合金門在地特性之水域新亮點。